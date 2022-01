O mama de gemeni cere daune de 500.000 de euro pentru ca nu i s-a dat posibilitatea sa renunte la unul dintre copii

Un medic si clinica in care lucreaza au fost dati in judecata de o femeie insarcinata cu gemeni. Femeia, care a ramas gravida dupa o procedura de fertilizare in vitro, reclama ca medicul i-a spus ca unul dintre embrioni s-a oprit din evolutie, asa incat nu mai este necesar sa aleaga la care copil renunta. Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, o femeie insarcinata care, intre timp, a nascut gemeni la varsta de peste 50 de ani, l-a dat in judecata pe unul dintre medicii ... citeste toata stirea