O masina a intrat in gardul Ambasadei Rusiei din Capitala si a luat foc. Soferul a murit VIDEO

Un incendiu s-a produs miercuri dimineata in Capitala, dupa ce o masina a intrat in gardul care inconjoara cladirea Ambasadei Rusiei. Soferul a murit pe loc. In cateva minute, la fata locului au venit pompieri, care au stins flacarile.Conform acestora, in masina se afla doar soferul, iar aceasta a luat foc in urma impactului.La ora publicarii acestei stiri, la locul accidentului se afla pompieri de la Brigada Rutiera si criminalisti. Ei fac cercetari pentru a stabili contextul in care s-a ... citeste toata stirea