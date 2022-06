Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi. "Adaugam inca o destinatie culturala in aer liber din Bucuresti - Gradina cu Filme - Cinema & More, din Piata Alexandru Lahovari nr. 7, care se redeschide incepand din data de 2 iunie", anunta, miercuri, primarul general.Acesta precizeaza ca, ... citeste toata stirea