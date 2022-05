O romanca a ajuns, fara sa stie, imaginea unui studio de videochat. De ce nu a primit daune morale

O tanara care s-a lasat, in 2013, fotografiata de un fotograf profesionist, cu care a incheiat un contract de folosire a imaginilor "in scopuri media si alte scopuri", s-a trezit in 2020 ca este imaginea unui studio de videochat. Tanara a cerut daune morale, dar cererea sa a fost respinsa. Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti o tanara a dat in judecata un studio de videochat care i-a folosit, fara stirea sa, imaginea pentru promovare. In proces, tanara a aratat ca in anul 2013 a ... citeste toata stirea