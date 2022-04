Oamenii din Rusia incep sa vada cu ochii lor dovezile privind numarul real de soldati rusi morti in razboiul din Ucraina

Populatia rusa incepe sa primeasca dovezi despre numarul real de soldati rusi ucisi in razboi odata ce acestia se intorc acasa in sicrie, relateaza The Guardian. Un telefon filmeaza pe rand portretele a 55 de soldati purtand uniforma unitatilor de elita aeropurtate din Rusia. Alaturi de ele sunt puse candele si berete de culoarea cerului, dar si tricourile cu dungi albastre ale unitatilor de parasutisti care s-au aflat printre efectivele trimise in fruntea invaziei din Ucraina. Clipul cu ... citeste toata stirea