Octavian Berceanu: Fumul de la Glina e de 4.500 de ori mai toxic decat cel provenit de la arderea lemnului

Fostul comisar general al Garzii de Mediu Otavian Berceanu afirma, miercuri seara, ca la Glina ard interioarele masinilor dezmembrate, iar fumul e de 4.500 de ori mai toxic decat cel provenit de la arderea lemnului. "Urmeaza un aer de razboi peste Bucuresti", afirma Berceanu, precizand ca in fiecare zi intra in tara 1.000 de masini second hand. "Ard interioarele masinilor dezmembrate, in Glina, fumul e de 4500 de ori mai toxic decat cel provenit de la arderea lemnului. Urmeaza un aer de razboi ... citeste toata stirea