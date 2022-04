Octavian Berceanu: Mii de metri patrati in apropierea Bucurestiului sunt acoperiti de piei si de intestine de animale, care stau in soare VIDEO

Fostul sef al Garzii de Mediu Octavian Berceanu afirma ca o suprafata de 5000 de metri patrati in apropierea Bucurestiului este acoperita de piei de animale si de intestine, care stau in soare si ca "miroase ca pe front, poate si mai rau". De asemenea, Berceanu afirma ca desi a sesizat Politia, "nu a fost retinut niciun autovehicul care descarca deseuri, chiar in fata organelor de control". "Mii de metri patrati acoperiti cu organe de animale, in soare! Domnule prim ministru Nicolae Ionel Ciuca ... citeste toata stirea