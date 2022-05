"Oferta de nerefuzat" a rusilor, poker nuclear cu materialul nefericitului client ucrainean

"Operatiunea militara speciala" ruseasca din Ucraina se dezvolta acum in ceea ce era programat sa fie, adica o continuare mai sofisticata si mult mai ampla a scenariului aplicat cu succes in Crimeea, adica preluarea cu forta a unor teritorii si, in final, incorporarea lor in Federatia Rusa. Mizele sunt acum cu mult mai mari decat in Crimeea, in sensul ca este vorba despre teritorii multiple si care, in viziunea strategilor rusi, ar trebui sa asigure in final preluarea controlului total al ... citeste toata stirea