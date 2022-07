Ofiter de politie judiciara din Bucuresti, trimis in judecata pentru luare de mita si trafic de influenta

Un barbat care la data comiterii faptelor era ofiter de politie judiciara din Politia Municipiului Bucuresti, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si trafic de influenta. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului STANCU ANDREI IULIAN, la data faptelor ofiter de politie judiciara la Serviciul de Investigare a ... citeste toata stirea