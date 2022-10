Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen. Parlamentul de la Amsterdam recomanda un vot negativ

Vineri, 21 Octombrie 2022

Sophia in'T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European, a declarat ca parlamentul olandez a adoptat o rezolutie conform careia Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen.

"Spre marele meu regret, tocmai am aflat in urma cu cateva minute ca parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care afirma ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen. ...