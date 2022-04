OMS: Suntem "din ce in ce mai orbi" la transmiterea COVID-19. Ce planuieste Comisia Europeana

Comisia Europeana anunta ca UE a intrat intr-o noua faza post-urgenta a pandemiei de COVID-19, in care testarea ar trebui sa fie vizata, iar monitorizarea cazurilor ar trebui sa fie similara cu supravegherea gripei. In acelasi timp, Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca tarile lumii testeaza din ce in ce mai putin, iar asta impiedica autoritatile sa detecteze modul de transmitere a virusului.Tarile trebuie sa continue sa supravegheze infectiile cu noul coronavirus, a avertizat ... citeste toata stirea