Orban: Am avut COVID-19, desi sunt vaccinat si cu doza a treia si respect regulile de protectie sanitara / Ce spune despre Certificatul Verde

Fostul presedinte PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, intr-o postare, ca a fost absent din spatiul public dupa anul nou dintr-un motiv obiectiv, si anume ca a avut Covid-19, fiind diagnosticat pozitiv la testul RT-PCR efectuat in 5 ianuarie. El a precizat ca a avut o forma usoara si cel mai probabil a fost Omicron. Orban solicita coalitiei de guvernare sa renunte complet la ideea Certificatului Verde. "Am fost absent din spatiul public dupa anul nou dintr-un motiv obiectiv. Am avut Covid-19. ... citeste toata stirea