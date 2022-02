Orban, despre incidentul cu Florin Citu, de la sedinta solemna a Parlamentului: "Nu a fost o jignire, i-am spus ca e nesimtit!"

Dupa ce l-a acuzat pe Florin Citu, presedintele Senatului, ca nu i-a dat cuvantul din partea parlamentarilor independenti in cadrul sedintei solemne de miercuri, lasand-o in schimb pe senatoarea Diana Sosoaca sa vina la tribuna, Ludovic Orban a declarat ca l-a facut "nesimtit" pe presedintele PNL si ca s-a enervat mai tare in momentul in care Florin Citu nu a recunoscut ca a refuzat sa ii dea cuvantul. "L-am apelat cu un apelativ... care nu a fost in niciun caz o jignire. I-am spus ca e ... citeste toata stirea