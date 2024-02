Ordine de protectie impotriva agresorilor online. Masura de aparare a victimelor va fi extinsa

Alina Gorghiu, ministrul Justitiei a anuntat ca legea care extinde aria de aplicare a ordinelor de protectie a fost adoptata. Votul final a fost dat in Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Actul normativ merge, acum, la promulgare, la presedintele Klaus Iohannis.Alina Gorghiu, despre ordinele de protectieMinistrul Justitiei a explicat cum functioneaza acest mecanism de protejare a victimelor agresiunilor. Conform proiectului de lege, ordinul de protectie este extins in cazul ... citește toată știrea