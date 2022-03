Orice lovitura este permisa: "nu plata, nu gaze!" si "lista celor 620 de spioni rusi in Europa"

Rusia vrea sa arate, cat mai rapid si cat mai vizibil posibil, ca a vorbit extrem de serios atunci cand a anuntat conditionarea platii in ruble pentru orice livrare viitoare de gaze, chiar daca asta inseamna incalcarea conditiilor contractuale care prevedeau o plata in Euro. Nu mai conteaza, au argumentat rusii, din moment ce Occidentul a decis sanctiunile de acum bine cunoscute, in primul rand blocarea de active bancare si interdictia Bancii Centrale si a catorva alte institutii bancare ... citeste toata stirea