Orientul Mijlociu in 2021 si ce urmeaza in 2022. Noua ordine regionala

In ultimul deceniu, mediul de securitate din Orientul Mijlociu a fost modelat de cicluri succesive de instabilitate, iar impactul implicarii marilor puteri in dinamica regionala nu a avut rezultatul asteptat, acela de ameliorare a situatiilor sensibile. Analiza realizata de Ioana Constantin-Bercean*In 2021, Orientul Mijlociu a cunoscut si o activitate diplomatica intensa, in incercarea statelor regionale de a detensiona rivalitatile politice si de a-si promova posibila cresetere economica. ... citeste toata stirea