Ororile din lagarele comuniste, fara sfarsit. Demnitar: "Este un regim liberal si boieresc"

Pe langa regimul crunt de infometare si torturile fizice la care erau supusii, detinutii lagarelor din comunism au avut de indurat si frigul cumplit din iernile aspre ale anilor '50. Rapoartele facute in imprejurarile anchetelor din 1953 in coloniile de munca de la Canal si din Balta Brailei de catre medici detinuti sunt relevante asupra ravagiilor pe care frigul si foamea le provoca, decimandu-i pe detinuti in special in lunile de iarna. Relatarile cutremuratoare au fost cuprinse in Raportul ... citeste toata stirea