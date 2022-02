Palatul Victoria a fost iluminat, joi, in albastru si galben, culorile drapelului Ucrainei, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in contextul in care Rusia a inaintat cu trupele sale militare pe teritoriul tarii vecine si se indreapta catre Kiev. Executivul a condamnat agresiunile militare ale Rusiei in Ucraina si, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, Palatul victoria a fost iluminat in culorile drapelului Ucrainei. "Solidari cu Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de ... citeste toata stirea