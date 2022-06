Palatul Victoria, iluminat in turcoaz, in cadrul campaniei de constientizare a Bolii Batten

Guvernul se alatura, ca in fiecare an, institutiilor publice care sustin campania de constientizare a bolii Batten, o boala rara care afecteaza copiii de varsta mica, a transmis Executivul. Cu aceasta ocazie, Palatul Victoria va fi iluminat joi seara in culoarea turcoaz, incepand cu ora 21.00, in semn de solidaritate fata de pacientii care sufera de aceasta boala. Guvernul transmite ca un diagnostic de boala rara cum este boala Batten aduce multa suferinta copiilor afectati si familiilor lor, ... citeste toata stirea