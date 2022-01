Palma grea pe obrazul lui Nicusor Dan. Cine sare in ajutorul zecilor de familii din Bucuresti care traiesc in frig si bezna

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 11 Ianuarie 2022

Donatii de motorina pentru romanii care traiesc in frig si bezna, in Bucuresti. Primarul general al Capitalei primeste o aspra palma pe obraz, dupa ce, timp de aproape jumatate de an, 90 de familii au trait fara curent electric si caldura in locuinte, iar asta in mijlocul iernii, cand meteorologii anunta ca temperaturile urmeaza un trend al scaderii.

Primarul Nicusor Dan, supus unei lectii aspre

Cele 90 de familii locuiesc in blocul de pe strada Nicolae Dragan nr. 5A, din Sectorul 5, unde de ...