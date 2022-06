Panica la granitele europene cu enclava Kaliningrad: "Rusii ar putea veni oricand"

Stefan Bilas, fiul unul ucrainean relocat de sovietici in 1947, in cursul Operatiunii Vistula, incercarea lui Stalin de a de-germaniza teritoriile aflate sub controlul sau, s-a nascut si a crescut in satul polonez Rudziszki care se termina la o bariera dincolo de care se afla o padure. Casa lui se afla la capatul sirului de case de-a lungul drumului ce duce spre acest hotar, relateaza The Guardian. Casa lui Bilas se afla la circa 50 de metri de acesta bariera pana la care strainii nu sunt ... citeste toata stirea