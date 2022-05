"Parada a prizonierilor" ucraineni la Mariupol pe 9 mai, de "Ziua Victoriei" in Rusia? "Am un sentiment ingrozitor"

Pe 9 mai, "Ziua Victoriei" in Rusia, trupele rusesti ar vrea sa organizeze o "parada a prizonierilor" ucraineni la Mariupol, orasul devastat in urma luptelor, sustine un consilier al primarului din orasul port la Marea Azov. Reprezentantul lui Putin pentru Donbas a sosit la Mariupol, unde rusii pregatesc o parada militara pe 9 mai. Oficialul rus este insotit de secretarul Consiliului General al partidului "Rusia Unita", Andrei Turceak, care coordoneaza "integrarea" Mariupolului in cadrul ... citeste toata stirea