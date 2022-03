Parchetul General selecteaza doi fosti procurori pentru proiectul AdaptJust - Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati

Parchetul General va selecta doi fosti procurori pentru proiectul AdaptJust - Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati. Candidatii selectati trebuie sa realizeze un suport de curs si sa se ocupe de formarea profesionala a mai multor procurori, judecatori, avocati, psihologi si specialisti in drepturile omului. "Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de Partener de Proiect al Fundatiei Centrul de Resurse Juridice (CRJ) in cadrul proiectului AdaptJust - ... citeste toata stirea