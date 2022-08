Parcul Mihai Eminescu din Targu-Mures a fost lasat de izbeliste. Primarul maghiar s-a ocupat de statuia Iohannes de Hunyad

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 30 August 2022, ora 05:39 6 citiri

Parcul Mihai Eminescu din Targu Mures a fost lasat in paragina. "Insemnele romanesti si valorile nationale sunt batjocorite de noua administratie", iar dovada este clipul postat pe Facebook de un consilier local. Claudiu Maior sustine ca "Si asta nu e tot, din pacate!".

Insemnele romanesti si valorile nationale nu au fost luate in serios de noua administratie condusa de Soos Zoltan. Un exemplu in acest sens, este Parcul Mihai Eminescu. In acest parc, intreg mobilierul urban e distrus, ...