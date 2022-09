Parlamentarii care beneficiaza de pensii speciale. Nicolae Ciuca are pensia mai mare decat leafa de prim-ministru

In Parlamentarul Romaniei, 6 senatori si 13 deputati beneficiaza de pensii speciale, printre care se numara si prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca.

In Senat este vorba despre patru social-democrati: Rotaru Ion, Stan Ioan, vicepresedintele PSD, Stanescu Paul si Stroe Felix ( fost ofiter in cadrul Marinei Militare). Potrivit declaratiei de avere, el a incasat anul trecut suma de 75.408 lei din partea Casei de Pensii a MApN.

In tabara liberala cu pensii speciale sunt Bica Iulian Mihail si ...