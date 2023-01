Parlamentarii greci, ingrijorati de preluarea Enel Romania de catre compania publica de electricitate PPC. Principalele probleme sesizate

In acest sens, membrii grupului SYRIZA-PS, la initiativa sefului Departamentului pentru Mediu si Energie, Sokratis Famellos, si a sefului Departamentulului pentru Dezvoltare si Investitii, Alexis Charitsis, au convocat Comisia pentru Productie si Comert referitor la achizitia Enel Romania de catre compania publica de electricitate a Greciei.Achizitia Enel Romania ridica probleme in randul parlamentarilor greciParlamentarii greci de opozitie au sustinut ca in ultimii trei ani jumatate, PPC nu ... citeste toata stirea