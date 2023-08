Nicolae Ciuca, presedintele Senatului sustine ca parlamentul va fi convocat pentru modificarile pe Legea pensiilor speciale abia dupa ce amendamentele solicitate de Curtea Constitutionala vor fi agreate cu Comisia Europeana. Daca in urma cu cateva zile politicienii sustineau ca legea va fi modificata imediat ce motivarea CCR va fi publicata in Monitorul Oficial, acum par sa nu se mai grabeasca.Parlamentarii nu par dispusi sa-si intrerupa vacanta pentru a corecta proiectul legislativ in acord ... citeste toata stirea