Pasajul Unirii din Capitala se inchide timp de doua luni

Primaria Sectorului 4 anunta startul lucrarilor de consolidare si punere in siguranta la Pasajul Unirii, circulatia urmand a fi inchisa incepand de duminica. Lucrarile sunt programate sa aiba loc in urmatoarele doua luni. "Start la lucrarile de la Pasajul Unirii! Incepand de duminica, 19 iunie, circulatia rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita, timp de doua luni, pana la inceputul lunii septembrie, ca urmare a inceperii lucrarilor de consolidare si punere in siguranta a acestuia. In acest ... citeste toata stirea