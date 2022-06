Patania neasteptata a unei romance in Grecia. "Asta cu seriozitatea si amabilitatea grecilor e doar un mit"

O romanca spera sa petreaca un concediu de vis in Grecia, iar pentru asta si-a rezervat din timp camere la un hotel de patru stele. Ajunsa acolo, turista a avut o surpriza neplacuta. Femeia si-a povestit patania pe grupul de Facebook Forum Grecia si le-a cerut intrernautilor sfaturi cum ar putea rezolva problema. Asta dupa ce, desi a platiti bani si si-a rezervat camere cu vedere la mare, odata ajunsa la hotel a descoperit ca nu are acces in camerele pentru care facuse rezervare si platise o ... citeste toata stirea