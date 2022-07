Patru scenarii actualizate privind modul in care s-ar putea incheia razboiul din Ucraina

Atlantic Council a revizuit patru scenarii de desfasurare a razboiului din Ucraina pe care le-a prevazut in prima luna a invaziei ruse si pe care le-a actualizat in lumina noilor evolutii de pe campul de lupta. Factorii luati in considerare au fost suportul public al ajutorului international acordat Ucrainei, vointa de lupta a armatei tarii atacate si solidaritatea tarilor din NATO. Miracolul de pe Dnipro Scenariul prevedea o probabilitate aproape miraculoasa ca o rezistenta ucraineana ... citeste toata stirea