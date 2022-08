Paul Stanescu: "Coalitia functioneaza in ciuda contestatarilor." Mesajul secretarului general al PSD

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 20 August 2022

Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a precizat ca forma rectificarii bugetare dovedeste inca o data ca PSD este preocupat de romanii vulnerabili. Si coalitia functioneaza, iar oficialul are mare incredere in rotatia guvernamentala a premierului.

"Forma rectificarii bugetare arata inca o data ca PSD este preocupat sa protejeze romanii vulnerabili, fara sa neglijeze problemele economiei. Iar coalitia de guvernare a demonstrat deja ca are resurse de vointa pentru a echilibra aceste nevoi ...