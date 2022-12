Paul Stanescu indeamna Guvernul la prudenta in 2023: "Nu stim cand se vor tempera crizele". Precizari despre Legea bugetului

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, indeamna guvernul la retinere in cheltuirea fondurilor din bugetul pe anul 2023. Politicianul spune ca bugetul propus pentru anul viitor este menit sa sustina politicile guvernamentale in sprijinul romanilor. El spune ca acest buget poarta amprenta PSD si de aceea este mult mai generos decat cele de austeritate, promovate de guvernele anterioare, de dreapta.

"Bugetul pentru anul 2023 este, in ciuda unor presiuni financiare uriase si a crizelor, unul ...