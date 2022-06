Pavel Popescu, despre legile sigurantei nationale: Trebuie adoptate urgent, nu s-au facut intr-un spatiu inchis

Deputatul PNL Pavel Popescu, presedinte al comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre legile sigurantei nationale, ca sunt in dezbatere in cadrul coalitiei si pana la vacanta parlamentara, vor fi in dezbatere publica si ar vrea sa fie adoptate cu o rapiditate care sa ne duca in punctul acela de securitate de care avem nevoie in aceasta perioada. "Aceste pachet de legi sunt toate interconecate intre ele, sunt in dezbatere ... citeste toata stirea