Pe linia frontului din Donbass, alaturi de lunetistii ucraineni: cum se duc luptele in orasele ce se pun in calea avansului rusesc in est

La mai bine de o luna de cand Moscova si-a concentrat ofensiva in estul Ucrainei, trupele ruse au avut castiguri teritoriale limitate si pe alocuri inaintarea lor a stagnat. Echipele de recunoastere din orasul Marinka, cucerit si apoi recucerit si in actuala invazie, si in 2014, sunt trimise pentru a stabili pozitii de atac, insa mai intai trebuie sa evite ploaia de artilerie, sa ocoleasca minele si sa scape de dronele-spion ale rusilor. Jurnalistii Washington Post au urmarit pe teren ... citeste toata stirea