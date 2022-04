Pelerinaj de Florii in Bucuresti, la care sunt asteptati peste 5.000 de participanti / Restrictii de trafic / Programul manifestarilor

Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza, sambata, in Capitala, un pelerinaj de Florii, la care sunt asteptati peste 5.000 de participanti. Pentru buna derulare a manifestarilor au fost impuse mai multe restrictii de trafic. "Sambata, 16 aprilie 2022, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor vor organiza in Bucuresti Pelerinajul de Florii la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si ... citeste toata stirea