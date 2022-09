Pensiile speciale nu vor fi eliminate de Guvern. "Romania nu se poate comporta ca o tara salbatica!"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 22 Septembrie 2022

Oficialul PNL de la Ministerul Fondurilor Europene a anuntat in sedinta de guvern de miercuri, 21 septembrie, ca Romania nu este nevoita sa elimine pensiile speciale. Marcel Bolos a mentionat ca trebuie sa justifice in fata Comisiei Europene, condusa de Ursula von der Leyen, diverse aspecte juridice cu privire la pensiile speciale.

"Romania nu se poate comporta ca o tara salbatica! Pentru ca aceste pensii speciale exista in toata Uniunea Europeana. Exista categorii de pensionari care ...