Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari a fost adoptat in Camera Deputatilor luni, 26 iunie. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca au fost 382 de voturi pentru, trei abtineri si trei voturi impotriva. Seful Guvernului a mai adaugat ca pe lista de prioritati se afla acum taierea cumulului pensie si salariu. Liderul PSD a declarat ca in aceasta saptamana toate discutiile privind pensiile speciale vor fi incheiate."Eu in cele doua mandate mi-am dat demisia, nu ... citeste toata stirea