Perchezitii domiciliare in judetul Mures si actiuni de ridicare de inscrisuri in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune cu vouchere de vacanta

Peste 20 de perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in judetul Mures, fiind desfasurate totodata si actiuni de ridicare de inscrisuri in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune cu carduri/vouchere de vacanta, cu un prejudiciu de un milion de lei. "In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures pun in executare 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Mures, precum si 44 de ordonante de ridicare de inscrisuri in 13 ... citeste toata stirea