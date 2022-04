Perchezitii in Bucuresti, Braila si in orasul Pantelimon. Trei persoane retinute pentru trafic de droguri de risc VIDEO

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog, alaturi de procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au desfasurat sapte perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti, orasul Pantelimon si in judetul Braila, la domiciliile unor persoane suspectate de trafic de droguri de risc. In urma perchezitiei, trei persoane au fost retinute. Pe 7 aprilie, organele de politie de combatere a criminalitatii organizate, alaturi de procurorii D.I.I.C.O.T, au desfasurat ... citeste toata stirea