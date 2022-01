Perchezitii in doua mari complexuri comerciale. Mai mult de 1.000 de saci cu produse contrafacute au fost ridicati de anchetatori

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a descins, vineri dimineata, in mai multe complexuri comerciale din Bucuresti si Ilfov. Politistii au gasit aici zeci de standuri unde se vindeau produse contrafacute, printre care parfumuri si haine, noteaza News.ro. "Astazi, 28.01.2022 , Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a pus in aplicare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si ... citeste toata stirea