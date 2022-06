Perchezitii intr-un dosar de santaj. O persoana care a imprumutat 1.900 de euro, amenintata sa restituie 9.500 de euro

Politistii si procurorii din Bucuresti au efectuat perchezitii intr-un dosar de santaj. O persoana a reclamat ca a imprumutat 1.900 de euro de la un barbat, iar ulterior acesta, prin amenintari cu acte de violenta, a determinat persoana vatamata sa-i restituie 9.500 de euro. Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare, marti, trei mandate de perchezitie domiciliara, in ... citeste toata stirea