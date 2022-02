"Performerii anului 2021". Cititorii revistei Capital au decis! Marcel Ciolacu a invins nume grele din politica

Marcel Ciolacu, George Simion, Florin Citu, Adina Valean si Dacian Ciolos au fost cei cinci politicieni pe care Capital i-a considerat a fi personalitatile politice care au avut cel mai mare impact asupra romanilor anul trecut.

In urma votului acordat de catre cititorii Capital, Marcel Ciolacu si-a invins colegii de "scena" si a fost votat "Politicianul Anului".

Marcel Ciolacu, presedinte PSD: "Avem o situatie complicata in Romania. Eu ma bucur ca am intrat intr-o zona de stabilitate politica. ...