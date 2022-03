Pericolul puterii: Sindromul Hubris, atribuit lui Vladimir Putin

Imediat dupa intrarea soldatilor rusi in Ucraina, la 24 februarie, specialisti din diverse domenii (istorici, politologi, psihologi etc.) au incercat sa intre in mintea omului care a declansat un razboi de agresiune specific altor epoci si de neimaginat in Europa secolului XXI. Multi au spus despre el ca este un "nebun paranoic", in timp ce altii l-au considerat bolnav de cancer in faza terminala. Si totusi, ce anume sta in spatele comportamentului adoptat de Vladimir Putin in cazul Ucrainei? ... citeste toata stirea