Peste 120 de refugiati din Ucraina se afla in tabara din orasul Siret

Peste 120 de persoane venite din Ucraina se afla, duminica dupa-amiaza, in tabara amplasata pe stadionul din orasul Siret, transmite Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava a adus in zona taberei si a vamii Siret o echipa de psihologi, inclusiv persoane care vorbesc limba ucraineana."La ora 15:30, in tabara mobila de pe stadionul din orasul Siret, erau cazate peste 120 de persoane, venite din Ucraina. Acestea sunt cazate temporar, ... citeste toata stirea