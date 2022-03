Peste 50 de perchezitii in Dambovita, Bucuresti si Prahova, intr-un dosar de inselaciune, fiind vizati mai multi dezvoltatori imobiliari

Peste 50 de perchezitii au loc joi dimineata, in Dambovita, Bucuresti si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane euro, fiind vizati mai multi dezvoltatori imobiliari. "Astazi, 31 martie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, efectueaza 51 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si in judetele ... citeste toata stirea