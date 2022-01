Picturi semnate de Grigorescu, Luchian sau Tonitza, date in urmarire dupa ce un administrator al unei galerii de arta si le-ar fi insusit FOTO

Administratorul unei galerii de arta a fost retinut sub acuzatia ca si-ar fi insusit si ar fi dispus pe nedrept de mai multe tablouri ale unor pictori celebri, precum Grigorescu, Luchian, Petrascu, Iser, Tonitza, Bancila, Mutzner, Pallady, Aman, lasate in custodie in vederea vanzarii. Prejudiciul este peste 230.000 euro. Operele de arta au fost date in urmarire nationala si internationala. "La data de 11.01.2022, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a ... citeste toata stirea