Cristian Popescu Piedone se afla in inchisoare, dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat pentru abuz in serviciu. Fostul edil are de ispasit o pedeapsa de patru ani de inchisoare in urma tragediei din clubul Colectiv, care se afla pe raza sectorului in care, la acel moment, era primar, respectiv Sectorul 4. Piedone le-a transmis un mesaj tututor romanilor cu ocazia zilei de 1 Mai. In plus, el insista ca este nevinovat si ca a fost inchis pe nedrept.Piedone a transmis ca pentru el urmeaza o luna ... citeste toata stirea