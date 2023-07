Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, a declarat ca si-a dorit niciodata sa candideze la presedintie si planul lui este sa se ocupe de bucuresteni. Edilul a promit ca va continua sa isi onoreze misiunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Acesta le-a multumit si celor care nu si-au pierdut increderea in el.Mesajul lui Piedone"Mi-am luat ramas bun de la Maramures, in sfanta casa a Preabunului Dumnezeu! Langa fini, langa moroseni. Asa cum am simtit, asa cum e cinstit, asa cum mi-am ... citeste toata stirea