Piedone vrea sa candideze la Primaria Capitalei. Intalnire neorganizata cu PSD

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei, a afirmat marti, ca in urma unei discutii cu liderul PSD despre o eventuala candidatura la Primaria Generala, a mentionat ca nu ar putea sa o sustina pe Gabriela Firea "pentru ca orice cal devine gloaba". De asemenea, el a evaluat ca fostul primar nu are sanse in competitia cu Nicusor Dan.O vizita neplanificataPiedone (PUSL), care si-a exprimat deja intentia de a candida la Primaria Capitalei in cazul in care PSD sau coalitia de ... citește toată știrea