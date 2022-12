Plangere penala impotriva Gabrielei Szabo. DNA sesizat sa cerceteze un posibil conflict de interese

Primaria Municipiului Bucuresti a formulat o sesizare al DNA impotriva Gabrielei Szabo, demisa de Nicusor Dan de la conducerea clubului CSM Bucuresti, in iunie 2022. Sesizarea a fost formulata in 25 noiembrie, la scurta vreme dupa ce Nicusor Dan a prezentat concluziile verificarilor Corpului de Control la CSM Bucuresti. Inspectorii Primariei generale au verificat felul in care a fost condus clubul de handbal in perioada 2017-2022.

